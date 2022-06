Festival di Venezia | a Catherine Deneuve il Leone d' Oro alla carriera

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il riconoscimento per la 79esima edizione della kermesse lagunare. 'È un onore essere stata scelta per questo omaggio dMostra' ha detto l'attrice ...

Il riconoscimento per la 79esima edizione della kermesse lagunare. 'È un onore essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra' ha detto l'attrice ......rilievo il Leone d'oro alla carriera che la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale dile attribuisce in occasione del 90. anniversario dalla prima edizione del... Vivaldi Festival: la II edizione inaugura a Venezia Per questi motivi assume particolare rilievo il Leone d’Oro alla carriera che la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia le attribuisce in occasione del 90. anniversario ...E' stato attribuito a Catherine Deneuve il Leone d'oro alla carriera della 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in ...