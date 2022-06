Festival dell’Economia di Trento al via domani: oltre 200 eventi. Sul palco ministri, premi Nobel e imprenditori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parte domani la XVII edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma fino al 5 giugno nel capoluogo trentino con una formula profondamente rinnovata che vede per la prima volta il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.Una quattro giorni imperdibile a cui prenderanno parte numerosi premi Nobel, oltre 75 relatori provenienti dal mondo accademico, 20 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 26 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 36 relatori internazionali, oltre 30 tra ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Partela XVII edizione del, in programma fino al 5 giugno nel capoluogo trentino con una formula profondamente rinnovata che vede per la prima volta il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonomae con il contributo del Comunee dell’Università.Una quattro giorni imperdibile a cui prenderanno parte numerosi75 relatori provenienti dal mondo accademico, 20 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 26 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 36 relatori internazionali,30 tra ...

