'Festa dell'Ambiente' in villa comunale: "Il futuro green nelle mani dei più piccoli" (FOTO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Un leccio ben piantato in villa comunale. Il dono dell'Asia al comune di Benevento. Una sinergia che, come la pianta arborea, continua a dare i suoi frutti. La prima edizione della 'Festa dell'Ambiente' è andata in scena questa mattina e anticipa la giornata mondiale dell'ambiente istituita dall'Onu per il prossimo 5 giugno. L'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, ha simbolicamente piantato un leccio in uno degli spazi verdi della villa, prima di accogliere tutti gli studenti per una premiazione che si è tenuta nella zona della cassa armonica. "Da quando guido l'assessorato – ha dichiarato Rosa – ho capito che rivolgersi ai bambini è fondamentale. Le generazioni future non devono fallire come è successo a noi. L'ambiente va tutelato e ...

