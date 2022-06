Festa della Repubblica, tutto pronto per il 2 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna, dopo due anni di pandemia di Covid, la parata del 2 giugno ai Fori imperiali di Roma per la Festa della Repubblica. Sfileranno 5mila persone fra militari e civili, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti. Non mancherà come consuetudine il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra la Capitale. Giovedì 2 giugno ricorre il 76° anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 1946 si svolse infatti il referendum sulla forma istituzionale dello Stato che, con il voto popolare, portò alla nascita della Repubblica. Gli italiani – e per la prima volta le italiane – votarono per “scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente” che ebbe il compito di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna, dopo due anni di pandemia di Covid, la parata del 2ai Fori imperiali di Roma per la. Sfileranno 5mila persone fra militari e civili, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti. Non mancherà come consuetudine il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra la Capitale. Giovedì 2ricorre il 76° anniversarioItaliana. Il 21946 si svolse infatti il referendum sulla forma istituzionale dello Stato che, con il voto popolare, portò alla nascita. Gli italiani – e per la prima volta le italiane – votarono per “scegliere trae Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente” che ebbe il compito di ...

