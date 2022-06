Advertising

MarioManca : #Fedez, a Rimini si gira il video de La dolce vita, tra autogrill e risate - whoisinc0ntrol_ : ma tananai e fedez a rimini? - foddipop : Fedez e tananai a Rimini e io lo scopro solo ora, tutto bene - beatriceratopa : Fedez Tananai e Sattei a girare il video di 'la dolce vita' qua a Rimini patria di piadine e Fellini se solo mi rip… - CorriereRomagna : Fedez e una agilità rivedibile: arranca sul cancello del Grand Hotel di Rimini VIDEO - -

... ha detto Corona), per poi parlare della pace fatta (notizia dei giorni scorsi) trae J - Ax . Mauro Corona: "Molestie Alpini aCosa montata"/ "Loro non fanno quei gesti" Spostando il ...... https://www.comune..it/amministrazione/uffici/anagrafe - degli - animali - daffezione - ... Ariel, Chiara,, Semola e Leo al canile S Cerni in attesa di Adozione ...Iniziate a Rimini le riprese del videoclip del nuovo tormentone estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei. E le Stories su Instagram sono imperdibili ...Rimini 1 giugno 2022 - Fan in delirio ieri sera al Grand Hotel per l'arrivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei. I tre cantanti sono arrivati ieri sera a Rimini per girare il video del nuovo brano "La dol ...