Favola Ucraina, il Mondiale è più vicino: Scozia ko, il Galles l'ultimo ostacolo (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' un momento difficile per l'Ucraina, è infatti in atto la guerra contro la Russia. La squadra di calcio continua a regalare soddisfazioni, Yarmolenko e compagni hanno superato la Scozia con il risultato di 1-3 nella semifinale per la qualificazione al Mondiale in Qatar. E' proprio l'ex West Ham a portare in vantaggio l'Ucraina dopo 33 minuti. Al 49? arriva il raddoppio con Yaremchuk. La Scozia rientra in partita con un gol siglato da McGregor. Nel finale si registra il forcing finale, al 95? la rete del definitivo 1-3 con Dovbyk. L'Ucraina si avvicina alla qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, ma dovrà superare l'ultimo ostacolo: il Galles. Appuntamento domenica alle 18 a Cardiff, l'Ucraina ...

