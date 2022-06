Fare la spesa costa sempre di più, i salari perdono potere d’acquisto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 2022 sarà un anno da dimenticare, non solo per la guerra in Ucraina ma anche per l’inflazione che cresce, i salari fermi al palo e l’aumento dei prezzi di energia, carburanti e generi alimentari. Non siamo ancora a metà anno ma è sotto gli occhi di tutti che le bollette della luce, del gas e dell’acqua, così come il costo di un rifornimento alla pompa di benzina sono, in alcuni casi, raddoppiati. Fare la spesa al mercato rionale costa anche 20 euro in più se prima ne spendevamo 50. La grande distribuzione può garantire rincari minori ma sempre comunque consistenti. Il carrello della spesa, anche in questo caso, si fa più costoso. Foto Ansa/Ciro FuscoL’inflazione non è mai stata così alta dal 1986. E sta erodendo il potere d’acquisto delle buste ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 2022 sarà un anno da dimenticare, non solo per la guerra in Ucraina ma anche per l’inflazione che cresce, ifermi al palo e l’aumento dei prezzi di energia, carburanti e generi alimentari. Non siamo ancora a metà anno ma è sotto gli occhi di tutti che le bollette della luce, del gas e dell’acqua, così come il costo di un rifornimento alla pompa di benzina sono, in alcuni casi, raddoppiati.laal mercato rionaleanche 20 euro in più se prima ne spendevamo 50. La grande distribuzione può garantire rincari minori macomunque consistenti. Il carrello della, anche in questo caso, si fa più costoso. Foto Ansa/Ciro FuscoL’inflazione non è mai stata così alta dal 1986. E sta erodendo ildelle buste ...

