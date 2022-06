Ewan McGregor condanna i fan di Star Wars razzisti | Basta insulti contro Moses Ingram

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L'attrice bersagliata dagli hater per il suo ruolo nella nuova serie Disney Plus 'Obi-Wan Kenobi' Ladi Obi-Wan Kenobiha condiviso un video in cuiduramente "gli orribili messaggi" mandati sui social alla co-protagonista, che recita nel ruolo di Reva Sevander, la cattiva nella nuova serie Disney+.ha denunciato …