Europei Under17 | la Francia batte 2-1 l’Olanda con la doppietta di Kumbedi ed è campione d’Europa

La Francia vince l'Europeo Under17. In finale, i transalpini hanno battuto in rimonta l'Olanda. Al Netanya Municipal Stadium, a passare in vantaggio sono stati gli Orange, in apertura di secondo tempo, con la rete di Jaden Slory. I primi 45? minuti infatti, si sono conclusi sullo 0-0. Con l'arrivare dell'ora di gioco poi, nel giro di pochi secondi la Francia la ribalta. Nello specifico, risulta decisiva la doppietta segnata al minuto 58? e 60?, da Saël Kumbedi, terzino del Le Havre. Per la selezione di Patrick Gonfalone, questa è la terza volta che arriva alla vittoria di questa competizione, dopo le edizioni del 2004 e del 2015.

