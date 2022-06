"Eravamo nel panico, ma...". Maignan, il retroscena inedito: così l'Inter ha "regalato" lo scudetto al Milan (Di mercoledì 1 giugno 2022) La vittoria dello scudetto da parte del Milan di fatto ha lasciato un segno profondo in tutti i giocatori rossoneri: orgogliosi di aver per portato a casa un titolo che dà slancio alla tradizione vincente di Milanello. E tra i protagonisti di questa ascesa al diciannovesimo scudetto, c'è anche indubbiamente Mike Maignan che ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come stanno davvero le cose. Infatti il portiere ha voluto precisare qual è stato il vero momento di svolta della stagione, ovvero il preciso istante in cui il Milan ha capito di avercela fatta. "Già all'inizio c'era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati nel panico". Poi Maignan svela il retroscena: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) La vittoria delloda parte deldi fatto ha lasciato un segno profondo in tutti i giocatori rossoneri: orgogliosi di aver per portato a casa un titolo che dà slancio alla tradizione vincente diello. E tra i protagonisti di questa ascesa al diciannovesimo, c'è anche indubbiamente Mikeche ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come stanno davvero le cose. Infatti il portiere ha voluto precisare qual è stato il vero momento di svolta della stagione, ovvero il preciso istante in cui ilha capito di avercela fatta. "Già all'inizio c'era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati nel". Poisvela il: ...

