(Di mercoledì 1 giugno 2022)di gare intenso per glidel concorsoall’estero. Nel CCI4*-S di Wiesbaden, in, il caporale Pietro Majolino presenterà Cosmo La Riviera e Vita Louise DH Z. Di scena ininvece Beatrice Rolandini con Bijou Belmaniere e la junior Margherita Giordano con Cubito S, ai nastri di partenza del CCI1*-Intro di Pompadour. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Endurance, a Pisa gli azzurri saranno sotto osservazione in vista di Verona -

SPORTFACE.IT

Duccio Bartalucci, direttore sportivo delle discipline non olimpiche della Fise, presenta così il Campionato Italiano di Endurance che si terrà a Pisa dal 2 giugno: 'Moltihanno fissato l'...Dei portacolori4 italiani su 5 hanno terminato la gara: Lorenzo Gagliardo con Sedilesu, Samuel Perri con Utopia, Alessia Lustrissy con Deporto, Lucrezia Romina Mondini con Twilight la ... Equitazione, azzurri del completo impegnati nel weekend in Germania e in Francia Duccio Bartalucci, direttore sportivo delle discipline non olimpiche della Fise, presenta così il Campionato Italiano di Endurance che si terrà a Pisa dal 2 giugno: “Molti azzurri hanno fissato ...Due vittorie azzurre nella terza giornata dello CSIO di Roma - Piazza di Siena mater fratelli d’Inzeo portano a tre i successi dell’Italia nell’edizione numero 89 del concorso internazionale romano in ...