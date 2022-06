Emozione a Wembley prima di Italia-Argentina | omaggio a Maradona!

(Di mercoledì 1 giugno 2022) È in corso la partita speciale di, la Finalissima fra. Questo match mette di fronte le due squadre che sono uscite vincitrici delle due competizioni continentali che si sono disputate nella scorsa estate, cioè l’Europeo e la Copa America. A rendere speciale la serata sono state però anche le emozioni che questa ha regalatodel calcio d’inizio. Javier Zanetti e Marco Tardelli, il ricordo di Rossi e Maradonadel match A portare il trofeo che le due squadre si contenderanno, sono stati infatti due grandi bandiere delle due nazionali pronte a giocare come Javier Zanetti e Marco Tardelli. Ad accompagnarli, c’erano due ragazzini che indossavano le maglie di due grandi campioni che hanno fatto la storia ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? #Florenzi: 'La delusione del Mondiale resta in tutti noi, ma deve restare anche quanto fatto all'… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Chiellini premiato a Wembley: tanta emozione prima di Italia Argentina #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Chiellini premiato a Wembley: tanta emozione prima di Italia Argentina #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - joutoumi : WEMBLEY CHE EMOZIONE ?????? #Finalissima #ItaliaArgentina - junews24com : Chiellini premiato a Wembley: tanta emozione prima di Italia Argentina - -

Sport Mediaset

E come la prima, sarà un'unica"Sarà una partita bellissima,è uno stadio storico e speriamo che la gente venuta qui possa ... Omaggio a Maradona È un'grande quella di poter omaggiare Diego. Prima della partita ... Mancini: "Wembley è una grande emozione. Argentina super" E come la prima, sarà un’emozione unica. Che non finirà mai". Queste le parole di Giorgio Chiellini, su Instagram, poco prima dell'inizio di Italia-Argentina a Wembley, la Finalissima 2022, sua ultima ...ASCOLTA Chiellini premiato a Wembley dal presidente della Figc Gravina: tanta emozione prima dell’inizio di Italia Argentina Chiellini ha ricevuto a Wembley il premio dal presidente della Figc, Gabrie ...