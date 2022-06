Emma Nolde annuncia il singolo Respiro e le date de La Stessa Altezza Tour (Di mercoledì 1 giugno 2022) Emma Nolde annuncia il singolo Respiro, prodotto da Francesco Motta, e le date de La Stessa Altezza Tour Sarà disponibile da venerdì 3 giugno Respiro, il nuovo singolo di Emma Nolde. Il brano, scritto da Emma Nolde e prodotto dalla Stessa Emma Nolde e Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records su tutte le piattaforme digitali (https://capitol.lnk.to/EmmaRespiro). Respiro segue – a due anni di distanza – la pubblicazione del primo album di Emma, acclamato da pubblico e critica, Toccaterra. Questi due ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022)il, prodotto da Francesco Motta, e lede LaSarà disponibile da venerdì 3 giugno, il nuovodi. Il brano, scritto dae prodotto dallae Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records su tutte le piattaforme digitali (https://capitol.lnk.to/).segue – a due anni di distanza – la pubblicazione del primo album di, acclamato da pubblico e critica, Toccaterra. Questi due ...

