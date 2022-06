Elettra Lamborghini conquista senza spine con il suo outfit di rose rosse

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il rosso sta bene a tutte, anche a chi pensa non sia così. Se in versione floreale su base nera allora ancora meglio. Copiamo l’abito di. Tranquille, non è necessario avere un seno abbondante per indossare un abito come quello della frizzante. Riguardo alla fantasia, invece, la si può trovare anche su L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it