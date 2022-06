Elena Stancanelli | chi è | età | carriera | marito | libri | Il tuffatore | La Repubblica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, la scrittrice e sceneggiatrice che si racconterà a cuore aperto. Dagli studi al debutto come scrittrice diè nata a Firenze il 19 aprile del 1965 e dopo la laurea in Lettere Moderne si è trasferita a Roma, dove ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nel frattempo laha intrapreso laletteraria: ha partecipato al Premio Giuseppe Berto e ha vinto con Benzina, pubblicato da Einaudi nel 1998. Da quest’ultimo e dal suo romanzo successivo, Le attrici, la regista Monica Stambrini ha tratto il ...