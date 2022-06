Election day anche nel Lazio, ma per i detenuti elettori sarà la solita “farraginosa trafila” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum e Amministrative, il 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne. Tra loro i detenuti elettori: anche se c’è d’aspettarsi (non una novità) una percentuale minima di chi eserciterà il proprio diritto al voto nelle carceri. In particolare, nel Lazio saranno 53 le amministrazioni comunali che si rinnoveranno. “La richiesta per accedere alla votazione da parte dei detenuti è una procedura piuttosto farraginosa, che rischia ogni volta di essere infruttuosa: in vista di consultazioni elettorali, serve non solo informare dell’opportunità di votare ma farlo tempestivamente”, spiega all’Adnkronos Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti del Lazio e portavoce della Conferenza del Garanti territoriali. “Dalla tessera elettorale che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum e Amministrative, il 12 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne. Tra loro ise c’è d’aspettarsi (non una novità) una percentuale minima di chi eserciterà il proprio diritto al voto nelle carceri. In particolare, nelsaranno 53 le amministrazioni comunali che si rinnoveranno. “La richiesta per accedere alla votazione da parte deiè una procedura piuttosto, che rischia ogni volta di essere infruttuosa: in vista di consultazioni elettorali, serve non solo informare dell’opportunità di votare ma farlo tempestivamente”, spiega all’Adnkronos Stefano Anastasìa, Garante deidele portavoce della Conferenza del Garanti territoriali. “Dalla tessera elettorale che ...

elio_vito : Ho firmato i referendum sulla giustizia ad un banchetto della Lega. Ma la Lega non ha depositato le firme ed i refe… - StraNotizie : Election day anche nel Lazio, ma per i detenuti elettori sarà la solita 'farraginosa trafila'… - SkyTG24 : Amministrative, la partita dei leader - theoretro : @PieroSansonetti Referendum sulla giustizia ? Quelli che strana coincidenza Election Day che non si vedeva da decen… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Election day, ecco per cosa votiamo il 12 giugno 2022. Referendum e anche le amministrative. Alle urne in 950 comuni, i b… -