Ela Weber | il vero “figo” era fuori dalla casa | La foto dice tutto

Leggi su newstv

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La showgirl Elaha raggiunto l’apice della sua carriera negli anni novanta e duemila. Da tempo vive lontana dai riflettori dei reality ed è proprioche è riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Manuela, soprannominata Ela, è una showgirl con una carriera da modella alle spalle, che ha raggiunto la notorietà negli anni novanta. Nata a Dettelbach nel 1966, all’età di 15 anni ha mosso i primi passi nel mondo della moda. Ela, la showgirl ha trovato il” (fonte web)Nel 1988 si è trasferita in Italia, dove ha iniziato a lavorare come benzinaia, prima allo Schilling Modena, poi presso una pompa di benzina dell’Agip, nei pressi dell’autodromo di via Emilia. Dopo essere finita sul Resto del Carlino, ha attirato ...