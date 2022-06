Effetto guerra in Ucraina: gli Scorpions spiegano perché hanno cambiato il testo di “Wind of Change” (video) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poche canzoni raccontano la caduta del comunismo e rappresentano la speranza degli anni ’90 meglio di “Wind of Change” degli Scorpions. Ma ora, la band tedesca ha deciso di cambiare il testo del singolo in cima alle classifiche, argomentando la scelta sul fatto che le parole originali “romanticizzano la Russia”. Il cantante degli Scorpions Klaus Meine ha spiegato alla testata Ucraina TCH perché ha preso la decisione di modificare il testo del loro brano più celebre. LEGGI ANCHE Las Vegas, gli Scorpions cambiano il testo di Wind of Change. Che diventa "il mio cuore dice Ucraina" Muro di Berlino, Meloni: «32 anni fa finì la tirannide comunista. L'Ue ricordi i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poche canzoni raccontano la caduta del comunismo e rappresentano la speranza degli anni ’90 meglio di “of” degli. Ma ora, la band tedesca ha deciso di cambiare ildel singolo in cima alle classifiche, argomentando la scelta sul fatto che le parole originali “romanticizzano la Russia”. Il cantante degliKlaus Meine ha spiegato alla testataTCHha preso la decisione di modificare ildel loro brano più celebre. LEGGI ANCHE Las Vegas, glicambiano ildiof. Che diventa "il mio cuore dice" Muro di Berlino, Meloni: «32 anni fa finì la tirannide comunista. L'Ue ricordi i ...

