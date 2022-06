"Ecco, vi mostro la fotografia del disastro": l'amaro sfogo di Guido Crosetto, chi mette nel mirino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guido Crosetto va sempre dritto al punto. L'imprenditore e co-fondatore di Fratellid'Italia su Twitter è sempre molto attivo ed è spesso un acuto osservatore della realtà, soprattutto quella economica. E così Crosetto mette nel mirino le ricette economiche messe sul campo in questi ultimi decenni dai vari governi che si sono avvicendati. Ricette che ad esempio non hanno risolto il problema della disoccupazione giovanile galoppante e soprattutto non hanno messo un vero freno all'erosione dei salari dovuta all'aumento del costo della vita e all'incremento della pressione fiscale. Ingredienti perfetti per fare inchiodare al palo gli stipendi che in Italia sono restati relativamente bassi se confrontati alla media europea. E questo punto non è secondario. Stipendi bassi significa meno potere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)va sempre dritto al punto. L'imprenditore e co-fondatore di Fratellid'Italia su Twitter è sempre molto attivo ed è spesso un acuto osservatore della realtà, soprattutto quella economica. E cosìnelle ricette economiche messe sul campo in questi ultimi decenni dai vari governi che si sono avvicendati. Ricette che ad esempio non hanno risolto il problema della disoccupazione giovanile galoppante e soprattutto non hanno messo un vero freno all'erosione dei salari dovuta all'aumento del costo della vita e all'incremento della pressione fiscale. Ingredienti perfetti per fare inchiodare al palo gli stipendi che in Italia sono restati relativamente bassi se confrontati alla media europea. E questo punto non è secondario. Stipendi bassi significa meno potere di ...

