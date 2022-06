Ecco la mappa delle discariche abusive nel tarantino che danneggiano il turismo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una località per definirsi turistica necessita di due elementi imprescindibili: la bellezza del posto e la sua pulizia. Vi sono anche altri elementi di primaria importanza come organizzazione, servizi, sicurezza, ma va da sé che un posto bello ma sporco ed inquinato non potrà mai generare quella tanto ricercata economia turistica che tutti vogliono, ma che in pochi hanno la capacità di costruire e soprattutto mantenere. Purtroppo questo è ciò che accade in molti dei nostri comuni costieri, ma non solo. Posti meravigliosi, prima che fossero raggiunti dall’incuria e dal disinteresse. Con il Gruppo Alto Salento del Movimento 5 Stelle, abbiamo avviato nei comuni orientali della provincia (Pulsano, Lizzano, Leporano, Faggiano, San Giorgio ionico e Carosino) un censimento delle discariche abusive e, più in generale, degli sfregi al ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una località per definirsi turistica necessita di due elementi imprescindibili: la bellezza del posto e la sua pulizia. Vi sono anche altri elementi di primaria importanza come organizzazione, servizi, sicurezza, ma va da sé che un posto bello ma sporco ed inquinato non potrà mai generare quella tanto ricercata economia turistica che tutti vogliono, ma che in pochi hanno la capacità di costruire e soprattutto mantenere. Purtroppo questo è ciò che accade in molti dei nostri comuni costieri, ma non solo. Posti meravigliosi, prima che fossero raggiunti dall’incuria e dal disinteresse. Con il Gruppo Alto Salento del Movimento 5 Stelle, abbiamo avviato nei comuni orientali della provincia (Pulsano, Lizzano, Leporano, Faggiano, San Giorgio ionico e Carosino) un censimentoe, più in generale, degli sfregi al ...

TarantiniTime : Ecco la mappa delle discariche abusive nel tarantino che danneggiano il turismo - italy983 : RT @GiacomoCampora: Dato che ad ascoltare la televisione italiana, piena di parolai vanitosi, si ha l’impressione che l’Ucraina stia per ca… - ErosZaffino : RT @GiacomoCampora: Dato che ad ascoltare la televisione italiana, piena di parolai vanitosi, si ha l’impressione che l’Ucraina stia per ca… - BlunoteWeb : Taranto: Ecco la mappa delle discariche abusive che danneggiano il turismo - SZarri : RT @GiacomoCampora: Dato che ad ascoltare la televisione italiana, piena di parolai vanitosi, si ha l’impressione che l’Ucraina stia per ca… -