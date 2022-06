«È un miracolo che allo Stade de France nessuno sia morto. Mi ha ricordato Hillsbourough» (Di mercoledì 1 giugno 2022) “È stato un miracolo che nessuno sia morto sabato, ed è molto semplice: allo Stade de France di Saint-Denis non dovrebbe mai più essere assegnato un evento sportivo di punta”. Lo scrive, sul Telegraph, Jason McAteer, ex giocatore del Liverpool che era presente allo stadio parigino sabato, per la finale dei Reds contro il Real Madrid. Racconta la sua esperienza. “Il calvario della mia famiglia è solo una delle migliaia di storie dell’orrore, ma, mentre procediamo attraverso le bugie e le coperture dei ministri Francesi, speriamo che aiuti a descrivere esattamente ciò che ho visto”. Un’esperienza che gli ha ricordato quanto accadde a Hillsborough. “Ci sono due parti della mia storia: la mia visione in prima fila della completa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) “È stato unchesiasabato, ed è molto semplice:dedi Saint-Denis non dovrebbe mai più essere assegnato un evento sportivo di punta”. Lo scrive, sul Telegraph, Jason McAteer, ex giocatore del Liverpool che era presentestadio parigino sabato, per la finale dei Reds contro il Real Madrid. Racconta la sua esperienza. “Il calvario della mia famiglia è solo una delle migliaia di storie dell’orrore, ma, mentre procediamo attraverso le bugie e le coperture dei ministrisi, speriamo che aiuti a descrivere esattamente ciò che ho visto”. Un’esperienza che gli haquanto accadde a Hillsborough. “Ci sono due parti della mia storia: la mia visione in prima fila della completa ...

