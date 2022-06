“É sempre mezzogiorno”: pane polinesiano di Fulvio Marino (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’aria di vacanza ispira Fulvio Marino, che sotto l’occhio vigile della zia Mara (Venier), prepara uno dei suoi lievitati, uno degli ultimi di questa lunga e felice stagione. Oggi tocca ad un pane che ci porta sull’Atlantico, un pane polinesiano. Ingredienti 500 g farina 0, 200 g latte di cocco, 80 g acqua, 5 g lievito di birra, 11 g sale, 20 g olio di cocco, burro di cocco per spennellare Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, il lievito di birra fresco sbriciolato ed il latte di cocco e lavoriamo con un cucchiaio. Ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua e lavoriamo ancora per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Aggiungiamo l’olio (anche di semi) e lavoriamo fino a farlo assorbire. Copriamo e lasciamo riposare per 1 ora e mezza a ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’aria di vacanza ispira, che sotto l’occhio vigile della zia Mara (Venier), prepara uno dei suoi lievitati, uno degli ultimi di questa lunga e felice stagione. Oggi tocca ad unche ci porta sull’Atlantico, un. Ingredienti 500 g farina 0, 200 g latte di cocco, 80 g acqua, 5 g lievito di birra, 11 g sale, 20 g olio di cocco, burro di cocco per spennellare Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, il lievito di birra fresco sbriciolato ed il latte di cocco e lavoriamo con un cucchiaio. Ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua e lavoriamo ancora per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Aggiungiamo l’olio (anche di semi) e lavoriamo fino a farlo assorbire. Copriamo e lasciamo riposare per 1 ora e mezza a ...

