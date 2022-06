È Nato un asse tra Italia e Finlandia. Parla l’ambasciatrice a Roma (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Siamo pronti, lo siamo da molto tempo”. Pia Rantala-Engberg sorride, poi torna scura in volto, “ora si apre una pericolosa zona grigia”. l’ambasciatrice della Finlandia in Italia ci accoglie nel cuore del quartiere Parioli, a Roma. L’ambasciata è un elegante sfoggio di arte moderna, sulle pareti in legno si stagliano le lampade affusolate di Alvar Aalto. La diplomatica Parla un perfetto Italiano, complici i tre anni trascorsi a capo della missione Italiana del Paese nordeuropeo. Una missione ordinaria, in tempi ordinari. Ma questi non sono tempi ordinari: la guerra di aggressione di Vladimir Putin in Ucraina spinge la Finlandia, insieme alla Svezia, fra le braccia della Nato. Il passaggio è epocale e lo sa bene Rantala-Engberg, che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Siamo pronti, lo siamo da molto tempo”. Pia Rantala-Engberg sorride, poi torna scura in volto, “ora si apre una pericolosa zona grigia”.dellainci accoglie nel cuore del quartiere Parioli, a. L’ambasciata è un elegante sfoggio di arte moderna, sulle pareti in legno si stagliano le lampade affusolate di Alvar Aalto. La diplomaticaun perfettono, complici i tre anni trascorsi a capo della missionena del Paese nordeuropeo. Una missione ordinaria, in tempi ordinari. Ma questi non sono tempi ordinari: la guerra di aggressione di Vladimir Putin in Ucraina spinge la, insieme alla Svezia, fra le braccia della. Il passaggio è epocale e lo sa bene Rantala-Engberg, che ...

