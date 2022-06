(Di mercoledì 1 giugno 2022) Brutta prestazione per l’di Roberto Mancini contro l’: il web insorge nei confronti di uno dei protagonisti in negativo Niente da fare per la Nazionale di Roberto Mancini contro l’. La squadra Azzurra ha offerto una delle peggiori prestazioni dell’ultimo periodo, che sicuramente non è stato generoso con la squadra del ct di Jesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : #ItaliaArgentina 0-3 FT La peggiore prestazione dell’era Mancini. Nonché la migliore partita mai giocata dall’Arg… - toninocolasante : @sportface2016 Mancini il peggiore dell'Italia! - Alessan31293205 : RT @mitrandirr: Fino a quando il sistema calcio italia valuta 45 milioni gli Scamacca e i Frattesi, merita, stramerita queste umiliazioni.… - mantegazziani : RT @mitrandirr: Fino a quando il sistema calcio italia valuta 45 milioni gli Scamacca e i Frattesi, merita, stramerita queste umiliazioni.… - sergiocap71 : #ItaliaArgentina visti gli ultimi 20' . Ho rivisto il replay di Brasile-Italia del giugno 1970 : anche lì 3 reti di… -

SerieANews

Per trovare un datodobbiamo risalire al 1986, ovvero a 36 anni fa. E così, piegati dalla ... ma In Sardegna il conto è persino più salato che nel resto d', con i prezzi impazziti e le ...Da metà secondo tempo le lontre, campionesse d'under 16 in carica, si ricordano chi sono e ...altre tre frazioni non ha fatto che aumentare il rimpianto per un approccio alla gara che... “È la peggiore”: Italia-Argentina, i tifosi hanno già individuato il colpevole Nella partita organizzata per la prima volta come competizione ufficiale tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica, l'Argentina si è infatti imposta con un rotondo 3-0 sull'Italia ... Donnarumma ...Wembley è amaro: l'Italia cade, Messi e l'Argentina domina. La Finalissima è Albiceleste col 3-0: in gol Lautaro, Di Maria e Dybala ...