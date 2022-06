Dybala all’Inter? La rivelazione in diretta tv spiazza tutti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il calciomercato dell’Inter è pronto a decollare e dalla dirigenza nerazzurra giungono dichiarazioni sempre più nette su Paulo Dybalo Beppe Marotta studia le strategie per sviluppare il calciomercato volto a rinforzare l’Inter rispettando però i parametri imposti da Zhang. I nerazzurri oggi hanno intanto salutato Ivan Perisic, che così come ormai chiaro da giorni, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il calciomercato dell’Inter è pronto a decollare e dalla dirigenza nerazzurra giungono dichiarazioni sempre più nette su Paulo Dybalo Beppe Marotta studia le strategie per sviluppare il calciomercato volto a rinforzare l’Inter rispettando però i parametri imposti da Zhang. I nerazzurri oggi hanno intanto salutato Ivan Perisic, che così come ormai chiaro da giorni, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcelloChirico : Non è detto che #Dybala andrà all'#Inter. Resta un'opzione (#Marotta lo vuole) , ma lui???? preferirebbe l'estero. - AndresCorder0s : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti a RaiSport: “#Dybala e #Lautaro insieme anche all’#Inter oltre che in Nazionale? Magari, Paulo è un grandis… - juveeeeeee10 : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti a RaiSport: “#Dybala e #Lautaro insieme anche all’#Inter oltre che in Nazionale? Magari, Paulo è un grandis… - amicieli199810 : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti a RaiSport: “#Dybala e #Lautaro insieme anche all’#Inter oltre che in Nazionale? Magari, Paulo è un grandis… - nunziomaric : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti a RaiSport: “#Dybala e #Lautaro insieme anche all’#Inter oltre che in Nazionale? Magari, Paulo è un grandis… -

Zanetti: 'Dybala e Lautaro insieme all'Inter Magari! Paulo è un grandissimo giocatore' Su Lautaro e Dybala insieme all'Inter 'Magari. Il calciomercato inizia adesso, abbiamo tantissimo tempo: siamo una società che deve cogliere le opportunità, se sarà tale la valuteremo tutti insieme. ... Mercato: Pogba - United addio, la Juventus più vicina ...arrivo di Lukaku potrebbe far naufragare quello di DYBALA , anche ... Henrikh MKHITARYAN non ha ancora deciso se trasferirsi all'Inter. Blog: Dybala all'Inter: è un traditore vivoperlei.calciomercato.com Su Lautaro einsieme'Magari. Il calciomercato inizia adesso, abbiamo tantissimo tempo: siamo una società che deve cogliere le opportunità, se sarà tale la valuteremo tutti insieme. ......arrivo di Lukaku potrebbe far naufragare quello di, anche ... Henrikh MKHITARYAN non ha ancora deciso se trasferirsi