Dove vedere Polonia-Galles | streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Nations League

Il match Polonia-Galles, valido per la prima giornata del gruppo D della Nations League 2022/23, si gioca OGGI, mercoledì 1 giugno, alle ore 18 al Municipal Stadium di Wroclaw. Le due nazionali sono state inserite nel raggruppamento con Belgio e Olanda. Le probabili formazioni di Polonia-Galles Polonia (4-1-4-1): Szczesny; Cash, Glik, Bednarek, Bereszynski; Bielik; Zielinski, Goralski, Krychowiak, L'articolo proviene da Webmagazine24.

