Donna trovata morta da giorni sull’argine della Dora Baltea ad Aosta | si indaga per omicidio

In merito al ritrovamento, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, di un cadavere di una Donna sull'argine della Dora Baltea all'altezza della piscina comunale di Aosta, la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Sul corpo della vittima – la cui età si stima essere intorno ai 30 anni – verrà svolta un'autopsia. Al momento del ritrovamento non parevano esserci segni di violenza. Il cadavere, nascosto tra le foglie, è stato trovato in una fossa profonda 50 centimetri, larga un metro e lunga due. Nelle vicinanze i segni di qualcuno che si è accampato, forse un senzatetto. I primi rilievi hanno evidenziato che la Donna potrebbe essere morta da tempo. Gli accertamenti per darle un nome e ...

