Domenica 5 giugno riparte da Santa Maria di Leuca la terza edizione della staffetta ‘Obiettivo Tricolore’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) La terza edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il duro lockdown, riparte da Santa Maria di Leuca, quella che fu teatro d’arrivo della prima edizione. Un traguardo tanto sofferto e doloroso, per via dell’incidente accaduto a Zanardi durante il percorso, quanto ricco di valore e di significato. I suoi ragazzi avevano deciso di non arrendersi e di portare avanti il messaggio del loro ‘capitano’ con quel coraggio e forza d’animo da lui più volte impartito. Anche quest’anno la Grande staffetta riunirà l’Italia intera dal 5 al 26 giugno e sarà una staffetta ‘capovolta’, che si percorrerà dalla Puglia alle Alpi, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladi Obiettivo Tricolore, la grandeideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il duro lockdown,dadi, quella che fu teatro d’arrivoprima. Un traguardo tanto sofferto e doloroso, per via dell’incidente accaduto a Zanardi durante il percorso, quanto ricco di valore e di significato. I suoi ragazzi avevano deciso di non arrendersi e di portare avanti il messaggio del loro ‘capitano’ con quel coraggio e forza d’animo da lui più volte impartito. Anche quest’anno la Granderiunirà l’Italia intera dal 5 al 26e sarà una‘capovolta’, che si percorrerà dalla Puglia alle Alpi, ...

