DjokovicNadal | una lezione di tennis vinta da Rafa

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Era annunciata come la partita dell'anno, come la finale anticipata. Lo è stata in una maniera perfettamente imperfetta: quattro ore in campo per arrivare al tie break del quarto set, quando era passata l'una di notte, vinto daNadal che punta al 14esimo titolo a Parigi