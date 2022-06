(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“, dopo tanti anni dal grande incendio dell’ex deposito di fitofarmaci, siamo ancora allo stesso punto, anzi peggio – dichiara la consigliera– il programma dinon è mai stato completato, e la gente ha il diritto di sapere quando finirà questa storia che dura da 27 anni, per questo ho presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale (prot. N. 070). Ddt, Lindano, Endosulfan, Parathion, Idrocarburi pesanti, diossine, queste sono solo alcune delle sostanze ritrovate analizzando il sito di, e purtroppo falda e suolo sono compromessi, ma intanto la gente continua a coltivare i campi, da cui ci alimentiamo per poi ammalarci! Nel maggio 2019, due ordinanze con divieto di emungimento sono state emanate dai comuni di Marigliano e ...

anteprima24 : ** Disastro #Agrimonda, #Muscarà: 'Trovati veleni di ogni tipo, urge la bonifica' ** -

Il Gazzettino Vesuviano

... sottolineando che "il TPL in Campania è un totale, come evidenziato dai disservizi ...allo stato del piano di caratterizzazione per procedere all'azione di bonifica del sito exa ...... sottolineando che "il TPL in Campania è un totale, come evidenziato dai disservizi ...allo stato del piano di caratterizzazione per procedere all'azione di bonifica del sito exa ... Marigliano, Agrimonda: “Inquinamento altissimo, si bonifichi subito”