Dimezzare le bollette? Si può grazie alle comunità energetiche | ecco come

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La crisi che stiamo vivendo chiede con maggior urgenza una transizione energetica, in modo da costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che ispiri un modo di abitare sostenibile. In quest’ottica una grande spinta potrà arrivare dche, anche in Italia,all’art.42bis del decreto Milleproroghe 163/2019, potranno svilupparsi sempre di più, diventando un modello da seguire. Che cos’è unaenergetica Unaenergetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo ...