Dieci ore di lavoro al giorno per 200 euro settimanali: l'offerta del bar fa discutere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il proprietario cerca di difendersi dichiarando che si tratta di un impiego semplice, che non richiede neppure esperienze pregresse

Nico01042014 : RT @Newsinunclick: #Napoli, bar offre lavoro: “Dieci ore al giorno per 200 euro la settimana”.... ma la colpa è del #redditodicittadinanza.… - cynicalsecurity : Oh ragazzi, ieri pare ci sia stata una 'battaglia di dieci ore, dieci, tra l'agenzia di CyberCyber Italiana e Killn… - 1603ina : RT @confundustria: #Napoli, bar offre lavoro: “Dieci ore al giorno per 200 euro la settimana” L’offerta indecorosa per un fattorino addett… - BachBad : RT @confundustria: #Napoli, bar offre lavoro: “Dieci ore al giorno per 200 euro la settimana” L’offerta indecorosa per un fattorino addett… - 1V4vendetta : riunione ore dieci: abbiamo partorito lol è stata dura -