Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen girano in Italia Book Club 2 (FOTO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) La prima FOTO di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, impegnate nelle riprese Italiane di Book Club 2, dove rivedremo anche Andy Garcia e in più Giancarlo Giannini. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson tornano in Book Club 2 - The Next Chapter, sequel di Book Club - Tutto può succedere che è entrato in produzione in Italia. Tra gli interpreti del seguito della divertente commedia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) La primadi, impegnate nelle ripresene di2, dove rivedremo anche Andy Garcia e in più Giancarlo Giannini., Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson tornano in2 - The Next Chapter, sequel di- Tutto può succedere che è entrato in produzione in. Tra gli interpreti del seguito della divertente commedia ...

Advertising

suffragettecine : RT @ciakmag: Anche Giancarlo Giannini nel cast del sequel di Book Club, che sarà girato in Italia e vedrà come coproduttore esecutivo Enzo… - ciakmag : Anche Giancarlo Giannini nel cast del sequel di Book Club, che sarà girato in Italia e vedrà come coproduttore esec… - afnewsinfo : Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen saranno in Italia per “Book Club 2 – Il prossimo capito… - DrApocalypse : #BookClub2, arriva il sequel con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen - ninasprock : @Giorgybus Sei cattiva ?? Vabbè dai, di Diane Keaton ce n'è una sola. -