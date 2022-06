Di nuovo sotto gli 800 euro l’iPhone 13 su Amazon a giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prezzo di grande appeal su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna, top di gamma che può soddisfare le esigenze di molti utenti desiderosi di averlo finalmente tra le mani. Sicuramente non bisogna lasciarsi scappare l’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce, visto il prezzo piuttosto interessante e non è un caso che le unità a disposizione stiano terminando in poco tempo. Scende sotto la soglia degli 800 euro l’iPhone 13 su Amazon a giugno: prima offerta del mese disponibile Altro rilancio, dunque, dopo quello dello scorso fine settimana. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta di Amazon per questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Il costo finale è di 799 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prezzo di grande appeal super quanto riguarda13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna, top di gamma che può soddisfare le esigenze di molti utenti desiderosi di averlo finalmente tra le mani. Sicuramente non bisogna lasciarsi scappare l’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce, visto il prezzo piuttosto interessante e non è un caso che le unità a disposizione stiano terminando in poco tempo. Scendela soglia degli 80013 su: prima offerta del mese disponibile Altro rilancio, dunque, dopo quello dello scorso fine settimana. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta diper questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Il costo finale è di 799 ...

Advertising

borghi_claudio : Sotto il nuovo ponte Morandi. Luogo di tragedia ma simbolo di rinascita. #Genova - ManricoMaci : RT @mariosalis: Pacifisti indegni di nuovo in piazza a Bologna mercoledì 1 giugno: 'Cessate il fuoco'... Perché non se la prendono con l'ag… - Lavinia67252295 : @INPS_it Salve ma avendo compilato il nuovo rdc com au quando ci saranno i pagamenti ?siamo 3 mesi sotto,marzo aprile e maggio. - niintyy : RT @atlantiqve: ieri sera il ragazzo con cui sono uscita qualche sera fa è venuto sotto il mio balcone e mi ha lanciato un aeroplanino di c… - giorg_dan : @ninettamia_ Io bene grazie....scusa se ti ho chiesto sotto un tuo Twitter...ho letto un po' di tempo fa' del tuo i… -