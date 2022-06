Di Lorenzo: “Non vogliamo che accada! Macedonia? Mi ha fatto male” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’esterno della Nazionale e del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fischio finale di Italia-Argentina, che ha visto la squadra azzurra essere strapazzata dall’Albiceleste per 3-0. Foto: Getty Images- Di Lorenzo Di Lorenzo: “Uniti per ripartire” Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Avevano giocatori importanti, sapevamo che non era semplice. Dispiace di aver perso, ma abbiamo altre partite da giocare ora. Deciderà il mister se è il caso di cambiare qualcosa, abbiamo avuto due anni intensi. Sarà importante chiudere al meglio questa serie di partite”. “Mi ha fatto male vedere la sconfitta contro la Macedonia del Nord da casa, è stata una forte delusione. Non siamo passati dall’essere fenomeni a scarsi, ci sono ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’esterno della Nazionale e del Napoli, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il fischio finale di Italia-Argentina, che ha visto la squadra azzurra essere strapazzata dall’Albiceleste per 3-0. Foto: Getty Images- DiDi: “Uniti per ripartire” Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Avevano giocatori importanti, sapevamo che non era semplice. Dispiace di aver perso, ma abbiamo altre partite da giocare ora. Deciderà il mister se è il caso di cambiare qualcosa, abbiamo avuto due anni intensi. Sarà importante chiudere al meglio questa serie di partite”. “Mi havedere la sconfitta contro ladel Nord da casa, è stata una forte delusione. Non siamo passati dall’essere fenomeni a scarsi, ci sono ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I nuovi casi continuano a scendere ininterrottamente da tre settimane. In media si riducono del 30% su sette giorni… - Ruffino_Lorenzo : Anche senza la maggior parte delle restrizioni, la situazione epidemiologica italiana continua a migliorare su tutt… - tuttonapoli : Italia, Di Lorenzo: 'Non siamo passati da fenomeni a scarsi. Dobbiamo continuare con le nostre idee' - CalcioNews24 : #ItaliaArgentina, le dichiarazioni di #DiLorenzo ??? - MartinoUmberto1 : Di Lorenzo e'stato l'unico a dire agli argentini;vincete ma non prendeteci per il culo .Grande carattere. -