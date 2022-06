Desaparecidos | inchiesta pm Roma su ex ufficiale Malatto | indagini su oltre 30 vittime

(Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) - La Procura diha avviato un'sull'ex tenente colonnello argentino Carlos, in relazione a una serie di crimini che gli vengono attribuiti tra cui la morte di una trentina di persone, scomparse e uccise nell'ambito del ‘Piano Condor' attuato alla fine degli anni '70 dalle giunte militari del Sudamerica contro gli oppositori politici., ora 72enne e anche cittadino italiano, vive a Furnari, in Sicilia. Oggi il segretario di Stato dei diritti umani argentino, Oracio Pietragalla Corti, ha depositato ai pm capitolini nuovi documenti, una integrazione di denuncia, su 30 casi nuovi di, morti nel 1977 a San Juan, che si vanno ad aggiungere ad altri 8 su cui i magistrati di piazzale Clodio già indagavano. Delle 30 ...

