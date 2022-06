Delega fiscale, ecco il testo dell’accordo di maggioranza. Sul catasto confermata la vittoria solo di facciata del centrodestra (Di mercoledì 1 giugno 2022) È finalmente arrivato il testo finale della Delega fiscale, attesa in aula alla Camera il 20 giugno dopo il faticoso accordo di maggioranza su catasto e tassazione delle rendite. Dal testo coordinato dell’accordo, che verrà votato nella commissione Finanze sotto forma di emendamento del presidente e relatore Luigi Marattin (Iv), è scomparso come da intese il riferimento al “valore patrimoniale“. Che però rientra dalla finestra, come aveva raccontato ilfattoquotidiano.it, rendendo del tutto di facciata la rivendicata “vittoria” del centrodestra. Resta infatti l’indicazione che alle case – accanto alla rendita catastale cui è legata la tassazione – dovrà essere attribuita anche un’ulteriore rendita calcolata in base ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) È finalmente arrivato ilfinale della, attesa in aula alla Camera il 20 giugno dopo il faticoso accordo disue tassazione delle rendite. Dalcoordinato, che verrà votato nella commissione Finanze sotto forma di emendamento del presidente e relatore Luigi Marattin (Iv), è scomparso come da intese il riferimento al “valore patrimoniale“. Che però rientra dalla finestra, come aveva raccontato ilfattoquotidiano.it, rendendo del tutto dila rivendicata “” del. Resta infatti l’indicazione che alle case – accanto alla rendita catastale cui è legata la tassazione – dovrà essere attribuita anche un’ulteriore rendita calcolata in base ai ...

