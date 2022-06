Dalle scuole alla Galleria Umberto: le cose che sono state decise dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica di oggi, in breve (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica svoltosi questa mattina in Prefettura in seguito agli ultimi episodi di violenza che hanno visto protagonisti soprattutto minorenni cosa ha deciso? In primis, in vista dell’estate e del ritorno dei turisti, il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto al Governo centrale di inviare a Napoli un maggior numero di agenti delle forze dell’Ordine. Il Prefetto Claudio Palomba ha poi annunciato la tolleranza zero verso chi vende a minorenni alcol e armi. In più, ci saranno dei Comitati specifici all’interno delle scuole per prevenire ogni atto di violenza e illegalità. Piazza Garibaldi sarà il primo banco di prova di una presenza delle forze dell’Ordine che si vuole meglio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilpere lasvoltosi questa mattina in Prefettura in seguito agli ultimi episodi di violenza che hanno visto protagonisti soprattutto minorenni cosa ha deciso? In primis, in vista dell’ee del ritorno dei turisti, il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto al Governo centrale di inviare a Napoli un maggior numero di agenti delle forze del. Il Prefetto Claudio Palomba ha poi annunciato la tolleranza zero verso chi vende a minorenni alcol e armi. In più, ci saranno dei Comitati specifici all’interno delleper prevenire ogni atto di violenza e illegalità. Piazza Garibaldi sarà il primo banco di prova di una presenza delle forze delche si vuole meglio ...

