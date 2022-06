Dal gas naturale alla propulsione nucleare: a Genova un Forum sul futuro del trasporto marittimo (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’appuntamento a Palazzo Ducale il 9 giugno. Come iscriversi per seguire i lavori, in presenza o da remoto Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’appuntamento a Palazzo Ducale il 9 giugno. Come iscriversi per seguire i lavori, in presenza o da remoto

Advertising

luigidimaio : Dal primo istante come Italia ci siamo battuti per il tetto massimo al prezzo del #gas. Una misura contro le specul… - mara_carfagna : L'Italia esce a testa alta dal Consiglio europeo. Non c’è solo l’accordo su nuove sanzioni ma anche un primo passo… - Mov5Stelle : È appena arrivato il via libera della Commissione europea per garantire dal 1 giugno, grazie a una task force guida… - Stop_Novax : RT @BusinessAuto__: ??????Breaking News. Per la prima volta la produzione nazionale di Gas è aumentata del 30%. Nel mese di Maggio 2021 era 19… - BusinessAuto__ : ??????Breaking News. Per la prima volta la produzione nazionale di Gas è aumentata del 30%. Nel mese di Maggio 2021 er… -