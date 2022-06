Dai taxi alla metro | ai marciapiedi | muoversi in città o fare turismo se non si hanno problemi motori è un' impresa Ma qualcosa si muove | app | siti e qualche buona notizia

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Italia e accessibilità è un binomio complicato. Provate ad abitare in provincia e decidere di andare a Milano un pomeriggio. Se siete costretti arvi in sedia a rotellezzata, come Valentina Tomirotti, alias Pepitosa, potreste decidere di… rinunciare. «Lapolitana milanese è quasi completamente inaccessibile:ascensore esiste ma non in tutte le stazioni e il rischio di trovare l’unico in manutenzione mi fa passare la voglia», ammette la blogger e attivista “nata seduta nel 1982“. «Un? Impossibile prenotarne in anticipo uno che accetta di caricare la mia carrozzina. Bisogna sperare che, al mio arrivo, sia disponibile uno dei pochi attrezzati». (Per la cronaca, a Roma va un po’ meglio, chiamando il 3570 si può prenotare una corsa con trasporto carrozzina). ...