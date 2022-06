Da Regione Lombardia 15 milioni di euro per parchi regionali e riserve naturali | al Parco Agricolo Sud Milano 950 000 euro

fattoquotidiano : Carlo #Smuraglia, nessun cordoglio da Regione Lombardia. Il Pd: 'Vergognoso' di @gigi_gno - borghi_claudio : ...ed è semplicemente vero. E' così. I dati vaccinali vengono caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico di ognun… - borghi_claudio : All'assemblea di @Assolombarda il governatore @FontanaPres presenta i numeri della Lombardia per il mercato del lav… - Naturalia2021 : I #Cessi della regione lombardia dimenticano #CarloSmuraglia, come le #Merde del pd hanno dimenticato… - Rosapeli1 : RT @fattoquotidiano: Carlo #Smuraglia, nessun cordoglio da Regione Lombardia. Il Pd: 'Vergognoso' di @gigi_gno -

Regione Lombardia

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Carlo Smuraglia , ne è mancato uno: quello di. Un stonatura dai consueti cerimoniali istituzionali, un silenzio che finisce per fare rumore. Perché Smuraglia, oltre che presidente onorario dell' Anpi ed ex parlamentare, è stato ...... a guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è lacon la più alta popolazione lavorativa d'Italia, cioè la(37). Seguono: Veneto (20), Toscana (18), ... Palazzo Lombardia protagonista della Milano Design Week 2022 Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi: «Erano previsti dieci milioni di euro, ma abbiamo deciso di aumentare i fondi anche in conseguenza degli aumenti eccezionali dei ...(mi-lorenteggio.com) Varese, 1 giugno 2022 – Un vasto territorio che da Varese raggiunge i comuni dell’Alto milanese è pronto ad accogliere un evento unico nel suo genere. Dal 4 al 12 giugno 2022 va i ...