“Da quel momento la fine”. Manuel Bortuzzo, solo ora il vero motivo dell’addio a Lulù Selassié (Di mercoledì 1 giugno 2022) Manuel motivo addio Lulù Selassié. Poco più di un mese fa Manuel Bortuzzo spiazzava tutti i fan del GF Vip 6 – e a quanto si è scoperto dopo anche la stessa princess – annunciando la fine della relazione con Lulù Selassié. l’ormai ex fidanzata conosciuta tra le mura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando Manuel Bortuzzo ha dato la notizia tramite un comunicato stampa all’Ansa non si è parlato d’altro e sono state tante le ipotesi sul reale motivo che ha spinto l’ex vippone a chiudere con la Selassié. Manuel motivo addio Lulù – “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)addio. Poco più di un mese faspiazzava tutti i fan del GF Vip 6 – e a quanto si è scoperto dopo anche la stessa princess – annunciando ladella relazione con. l’ormai ex fidanzata conosciuta tra le mura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quandoha dato la notizia tramite un comunicato stampa all’Ansa non si è parlato d’altro e sono state tante le ipotesi sul realeche ha spinto l’ex vippone a chiudere con laaddio– “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di ...

Advertising

SerieA : Sì è quel momento: l’@inter vince la #Primavera1TIMVISION ???????? - LauraPausini : Il 30 maggio 2013 Paola saliva sul suo primo aereo, destinazione Londra! Da quel momento non ci siamo mai fermate…o… - AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - quello__riccio : quando sarò fidanzato sarò realmente felice, solo in quel momento </3 - lapauradelbvio : stasera episodio di Obi-Wan non vedo l’ora possiamo passare direttamente a quel momento? -

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: finalmente svelato il vero motivo della rottura Lo scorso 25 aprile come un fulmine a ciel sereno l'ex gieffino ha comunicato di aver lasciato definitivamente Lulù Selassiè . E da quel momento è scoppiato il caos sui social. Tuttavia nessuno dei due diretti interessati ha mai dichiarato il vero motivo per cui la loro storia è finita così improvvisamente. E proprio a tal ... Iva Zanicchi: lo sfogo in diretta, le sue parole sono pesantissime Nonostante la grande esperienza, Iva ha ammesso che di quel giorno non ne ha proprio un bel ricordo. Il drammatico racconto di Iva Zanicchi Un momento particolarmente toccante, ha interessato Iva ... Elle Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: finalmente svelato il vero motivo della rottura Maneul Bortuzzo, ecco perchè ha deciso di lasciare la principessa Selassiè: il retroscena Lo scorso 25 aprile come un fulmine a ciel sereno l'ex gieffino ... Alfonso Signorini ringrazia i medici e racconta dell’anestesia, del ricovero E’ attraverso il suo grazie a medici e infermieri che Alfonso Signorini racconta che è stato ricoverato in ospedale e ricorda il momento dell’anestesia. E’ tra le pagine del suo settimanale Chi che ri ... Lo scorso 25 aprile come un fulmine a ciel sereno l'ex gieffino ha comunicato di aver lasciato definitivamente Lulù Selassiè . E daè scoppiato il caos sui social. Tuttavia nessuno dei due diretti interessati ha mai dichiarato il vero motivo per cui la loro storia è finita così improvvisamente. E proprio a tal ...Nonostante la grande esperienza, Iva ha ammesso che digiorno non ne ha proprio un bel ricordo. Il drammatico racconto di Iva Zanicchi Unparticolarmente toccante, ha interessato Iva ... Antonia Klugmann: biografia di una chef concreta ma creativa Maneul Bortuzzo, ecco perchè ha deciso di lasciare la principessa Selassiè: il retroscena Lo scorso 25 aprile come un fulmine a ciel sereno l'ex gieffino ...E’ attraverso il suo grazie a medici e infermieri che Alfonso Signorini racconta che è stato ricoverato in ospedale e ricorda il momento dell’anestesia. E’ tra le pagine del suo settimanale Chi che ri ...