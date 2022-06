Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere il doppio cognome

Advertising

GiuseppeConteIT : Lotta per l'ambiente senza scegliere fra lavoro e salute, mobilità sostenibile, scuole nuove, più sicure e più mode… - martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - mariocalabresi : Nel Paese in cui si registrano più armi che bambini c’è stata l’ennesima carneficina. È la malattia profonda dell’… - PLInst_Roma : La ???? è stata tra gli iniziatori dei lavori di @UN per l'adozione della #ConvenzioneSuiDirittiDellInfanzia. Molto… - Secondowelfare : ?? Da oggi i bambini nati in Italia avranno la possibilità di avere il doppio cognome: bene! ?? Peccato che i genit… -

... in accordo con le altre maestre, era stato deciso di escludere tutti iche non frequentano ... Non è facile tenere conto della molteplicità delle situazioni nella scuola die rispondere ...Ingresso 7 euro gratuito per isotto i 12 anni, è permesso l'accesso anche ai cani al guinzaglio. Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, ...Angosciante la foto di un bimbo di dieci anni in manette, arrestato in Florida per aver minacciato tramite messaggini di imbracciare un’arma e fare una strage. E nella logica ...I genitori potranno decidere quale dei due cognomi assegnare al figlio o se attribuirli entrambi e, in caso di discordia, sarà un giudice a decidere ...