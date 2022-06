Da Laura Pausini, a Blanco, a Dua Lipa. Fino alla nuova collezione invernale presentata in questi giorni con un'installazione speciale. (Di mercoledì 1 giugno 2022) photo courtesy: press office Se c’è un aspetto in cui, negli ultimi anni, Maison Valentino ha saputo eccellere è l’ardua impresa di (ri)accordare l’immaginario stilistico collettivo su corde emotive molto sottili. Una comprensione della realtà che merita molti applausi. Basti pensare al fatto che, in questa primavera estate 2022, tutto si è tinto nella tonalità PP Pink. Risultato: il trend del 2022 è servito. E il merito è dell’intuizione di Pierpaolo Piccioli. Quello di ridurre un’intera collezione a un unico colore, con solo pochi capi neri a contrasto, era nato come gesto radicale da “fashion week”. Ma il rosa vibrante appositamente creato (insieme a Pantone Institute) per la sfilata autunno inverno 2022-2023, in poche settimane, aveva già conquistato tutti. Su e giù dai red carpet. Oggi, Valentino presenta le nuove collezioni Fall 2022. E sceglie di farlo con una ... Leggi su amica (Di mercoledì 1 giugno 2022) photo courtesy: press office Se c’è un aspetto in cui, negli ultimi anni, Maison Valentino ha saputo eccellere è l’ardua impresa di (ri)accordare l’immaginario stilistico collettivo su corde emotive molto sottili. Una comprensione della realtà che merita molti applausi. Basti pensare al fatto che, in questa primavera estate 2022, tutto si è tinto nella tonalità PP Pink. Risultato: il trend del 2022 è servito. E il merito è dell’intuizione di Pierpaolo Piccioli. Quello di ridurre un’interaa un unico colore, con solo pochi capi neri a contrasto, era nato come gesto radicale da “fashion week”. Ma il rosa vibrante appositamente creato (insieme a Pantone Institute) per la sfilata autunno inverno 2022-2023, in poche settimane, aveva già conquistato tutti. Su e giù dai red carpet. Oggi, Valentino presenta le nuove collezioni Fall 2022. E sceglie di farlo con una ...

Advertising

lpfattisentire : RT @annalisa__scar: @lpfattisentire @jxvigm La reina Letizia la pone en coma a Laura Pausini !?????????? - lpfattisentire : RT @annalisa__scar: @lpfattisentire @tataaceinitos La regina di Spagna Letizia batte Laura Pausini per KO al secondo round !!!! #letizia #R… - lpfattisentire : RT @ancheicialtroni: #Eurovision Pensavo Laura Pausini stesse dicendo 'We're ready to kick ass' peccato, mi sarebbe piaciuto! - lpfattisentire : RT @nxhia__: laura pausini contra letizia pa cuando ???????????????????? - VSVPRASAD13 : RT @corinne_seba: Laura Pausini - E Ritorno Da Te (Official Video) -