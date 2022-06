Dà forfait dopo la festa per il Monza. A chi ha dato buca Berlusconi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Silvio Berlusconi, atteso al congresso del Ppe a Rotterdam, non è andato alla kermesse in corso all'Ahoy, nella zona sud della città portuale olandese. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia ha rinunciato all'ultimo momento alla trasferta sull'estuario del Reno. Berlusconi avrebbe dovuto parlare alle 11 al congresso del Partito Popolare Europeo, che ieri ha eletto presidente Manfred Weber e oggi dovrebbe eleggere i 10 vicepresidenti. Uno dei candidati alla riconferma è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. In un primo tempo, il Cavaliere aveva rinviato la partenza per poi annullarla completamente. Tra le motivazioni che potrebbero aver spinto il Cavaliere a rinunciare al viaggio in Olanda i festeggiamenti di martedì sera per la promozione del Monza in serie A. Berlusconi ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Silvio, atteso al congresso del Ppe a Rotterdam, non è analla kermesse in corso all'Ahoy, nella zona sud della città portuale olandese. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia ha rinunciato all'ultimo momento alla trasferta sull'estuario del Reno.avrebbe dovuto parlare alle 11 al congresso del Partito Popolare Europeo, che ieri ha eletto presidente Manfred Weber e oggi dovrebbe eleggere i 10 vicepresidenti. Uno dei candidati alla riconferma è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. In un primo tempo, il Cavaliere aveva rinviato la partenza per poi annullarla completamente. Tra le motivazioni che potrebbero aver spinto il Cavaliere a rinunciare al viaggio in Olanda i festeggiamenti di martedì sera per la promozione delin serie A.ha ...

