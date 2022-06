Crosetto a difesa dei lavoratori sfruttati | non si può accettare qualsiasi trattamento

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Troppe critiche aie un focus che non si sposta mai su chi sfrutta i cittadini. Guido, fondatore di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e attualmente imprenditore, su Twitter si schiera dalla parte dei più deboli, viste le numerose polemiche degli ultimi giorni sulla carenza distagionali per l'estate: “Se rispetti la legge ed i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di, meriti - si arrabbia- di rimanere solo”. Se rispetti la legge ed i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, ...

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Troppe critiche ai lavoratori e un focus che non si sposta mai su chi sfrutta i cittadini. Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni e attualmente imprenditore, su Twitter si schiera dalla parte dei più deboli, viste le numerose polemiche degli ultimi giorni sulla carenza di lavoratori stagionali per l'estate: "Se rispetti la legge ed i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di sfruttamento, meriti di rimanere solo".