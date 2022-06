Cristo portato in spalla dalle donne: grande emozione durante il “viaggio” del 31 Maggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) MONREALE – Come da tradizione si è svolto ieri, il “viaggio” collettivo di fine Maggio a conclusione delle attività e degli eventi organizzati in onore del SS. Crocifisso. La manifestazione religiosa, che ha fatto registrare la partecipazione di un gran numero di fedeli, ha avuto inizio alle ore 18:40 circa, cioè al termine della messa celebrata da Don Gaglio, per poi proseguire fino a conclusione alle ore 21:30. Tra i presenti, oltre ai fedeli, rappresentanze religiose ed istituzionali e il maestro G. Antista alla guida del coro della Collegiata. A garantire la sicurezza pubblica: i Carabinieri di Monreale. Assenti, invece, i vigili urbani per mancanza di personale. La viabilità è stata gestita da Pietro Maranzano, commissario straordinario della confraternita SS Crocifisso, presente unitamente ad altri membri. IL ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 1 giugno 2022) MONREALE – Come da tradizione si è svolto ieri, il “” collettivo di finea conclusione delle attività e degli eventi organizzati in onore del SS. Crocifisso. La manifestazione religiosa, che ha fatto registrare la partecipazione di un gran numero di fedeli, ha avuto inizio alle ore 18:40 circa, cioè al termine della messa celebrata da Don Gaglio, per poi proseguire fino a conclusione alle ore 21:30. Tra i presenti, oltre ai fedeli, rappresentanze religiose ed istituzionali e il maestro G. Antista alla guida del coro della Collegiata. A garantire la sicurezza pubblica: i Carabinieri di Monreale. Assenti, invece, i vigili urbani per mancanza di personale. La viabilità è stata gestita da Pietro Maranzano, commissario straordinario della confraternita SS Crocifisso, presente unitamente ad altri membri. IL ...

Advertising

monica1169 : RT @RobertaFavalor2: Ieri mi hanno portato in stallo questo Cristo di pietà, è piccino e in condizioni pietose, se lo vogliamo aiutare serv… - hesterdiva : RT @RobertaFavalor2: Ieri mi hanno portato in stallo questo Cristo di pietà, è piccino e in condizioni pietose, se lo vogliamo aiutare serv… - dfrancescopesce : RT @giannivalenteGV: Charles de Foucauld, il Santo 'che non ha fatto nulla', ed è stato 'portato a incontrare Cristo da persone che non con… - ConAltriOcchi : RT @giannivalenteGV: Charles de Foucauld, il Santo 'che non ha fatto nulla', ed è stato 'portato a incontrare Cristo da persone che non con… - gesueilrisorto : RT @giannivalenteGV: Charles de Foucauld, il Santo 'che non ha fatto nulla', ed è stato 'portato a incontrare Cristo da persone che non con… -