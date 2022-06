Advertising

Adnkronos

... dunque, anche la fine di quel processo e le scelte successive della DC e dipreclusero al ..., credo che in questo scarto ci sia anche la ragione dell'attenzione, del rispetto, dell'affetto, ...Detto questo: e poi, è sul "poi" che dovremmo concentrarci tutti, a cominciare dagli alleati ... Parlo di Giorgio La Pira come di Aldo Moro, di Giulio Andreotti come di Bettino. È un ... Craxi, ecco il busto che Rieti gli dedica Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - Rieti dedica un busto (il primo in Italia) a Bettino Craxi, e lo inaugura nel giorno della festa della Repubblica.Per come si sono messe le cose con l’attualità sequestrata dalla guerra in Ucraina – anch’essa sfruttata dai partiti nel gioco dei quattro cantoni per smarcarsi l’uno dall’altro e tutti insieme dal go ...