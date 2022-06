Covid Sicilia, 1.798 nuovi positivi: 175 a Ragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ragusa – Altri 175 nuovi positivi al virus Covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 1.798 nuovi casi di Covid19 registrati dal Ministero della Salute a fronte di 15.377 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 2.711.Il tasso di positività è dell’11,7 (ieri era al 14%). La Sicilia resta anche oggi al quarto posto per contagi.Gli attuali positivi sono 66.745 con una diminuzione di 478 casi. I guariti sono 2.704 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 10.942. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 551, 4 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 24 esattamente come il giorno prima.A livello ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022)– Altri 175al virusin provincia dinelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 1.798casi di19 registrati dal Ministero della Salute a fronte di 15.377 tamponi processati in. Ieri ierano 2.711.Il tasso dità è dell’11,7 (ieri era al 14%). Laresta anche oggi al quarto posto per contagi.Gli attualisono 66.745 con una diminuzione di 478 casi. I guariti sono 2.704 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 10.942. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 551, 4 in meno di ieri, in terapia intensiva sono 24 esattamente come il giorno prima.A livello ...

