Covid oggi Toscana, 969 nuovi casi e 4 decessi: bollettino 1 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – oggi in Toscana sono 969 i nuovi casi Covid-19, secondo i dati dell’ultimo bollettino sull’epidemia di coronavirus diffuso dalla Regione. Si registrano anche 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 85,5 anni (3 a Firenze, 1 a Pisa). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.115.145 (96,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 26.837, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 271 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in meno). Complessivamente, 26.566 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (545 in meno rispetto a ieri, meno 2%). L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) –insono 969 i-19, secondo i dati dell’ultimosull’epidemia di coronavirus diffuso dalla Regione. Si registrano anche 4: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 85,5 anni (3 a Firenze, 1 a Pisa). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.115.145 (96,8% deitotali). Gli attualmente positivi sono26.837, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 271 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in meno). Complessivamente, 26.566 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (545 in meno rispetto a ieri, meno 2%). L'articolo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. LIVE - kyraitaly : RT @AurelianoStingi: Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in due… - FirenzePost : Covid in Toscana: 4 morti (3 a Firenze, 1 a Pisa), oggi 1 giugno. E 969 nuovi contagi -